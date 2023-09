Promessa de obras na Secundária de Vialonga vai ser cumprida com verbas do PRR

A garantia foi deixada pelo ministro da Educação, João Costa, em visita ao estabelecimento de ensino. É mais uma promessa a somar a várias outras deixadas por governantes ao longo dos anos.

O ministro da Educação, João Costa, garantiu que é desta que as obras de requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga vão avançar. O município de Vila Franca de Xira adiantou-se com o projecto para a empreitada e por isso o governante afirma que tem mais possibilidades que outros municípios que ainda não têm projecto aprovado e que por isso vão atrasar a execução das obras nas escolas. Ainda não há data concreta para o arranque da intervenção que está pendente da abertura dos avisos para desbloquear as verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O governante disse que esta escola está no “top cinco” a nível nacional das 34 sinalizadas como a precisar de obras urgentes. O ministro visitou dia 12 de Setembro aquele estabelecimento de ensino acompanhado pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, pela directora do agrupamento de escolas de Vialonga, Madalena Cordeiro e pela secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

As obras têm um custo de quase 12 milhões de euros. De acordo com Isabel Ferreira, existem 450 milhões de euros disponíveis para requalificar as 34 escolas consideradas prioritárias. A nível nacional o Governo alocou 1.700 milhões de euros para obras nos estabelecimentos de ensino de todo o país.

Recorde-se que a Câmara de Vila Franca de Xira assinou um acordo de cooperação técnica em 2018 com o Ministério da Educação, para o desenvolvimento das diversas fases do projecto de execução da requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga. Fernando Paulo Ferreira sublinhou que neste momento o projecto está feito e reúne todas as condições para poder lançar o concurso para a obra, assim que abram os avisos de financiamento.

Visivelmente emocionada Madalena Cordeiro diz que este tem sido um sonho adiado numa escola em que as condições são bastante precárias. “É o amianto, a chuva nas salas de aula, o frio. Os alunos trazem cobertores e agasalhos para as aulas. No Verão as salas são muito desconfortáveis. Nas cadeiras onde nos sentamos rompemos as calças, temos vidros partidos, estores avariados. Estamos num ambiente muito degradado. Mas temos uma equipa de profissionais que vive aqui um espírito de missão”, afirmou a dirigente do agrupamento.

Escola do Cabo de Vialonga com mais salas

No mesmo dia, e antes da visita de trabalho à Escola Básica e Secundária de Vialonga, o ministro da Educação descerrou a placa de inauguração das obras de requalificação e ampliação da Escola Básica do Cabo de Vialonga. Após uma profunda intervenção e um investimento de 2,5 milhões de euros, comparticipado em um milhão pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fernando Paulo Ferreira afirmou na ocasião que esta “é uma escola praticamente nova, com mais valências, espaços desportivos e mais qualidade”.

A ampliação melhorou as condições de ensino/aprendizagem, aumentou a capacidade em cerca de 90 alunos do 1.º ciclo e em cerca de 50 alunos do pré-escolar permitindo dar resposta a cerca de 350 estudantes. Foram garantidas as condições de acesso a pessoas de mobilidade reduzida e no exterior foi criado um recreio para o ensino pré-escolar e um campo de jogos para os alunos do 1.º ciclo.