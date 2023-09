Tradicional feira de São Miguel regressa a Coruche

A centenária Feira de São Miguel regressa ao Parque de Mercados e Feiras, em Coruche, de 22 a 24 de Setembro. Destaque para os espectáculos musicais com os Némanus, Festa M80 com os DJ Nelson Miguel e João Alves (Jay Lion). A encerrar o certame realiza-se no domingo, dia 24, uma corrida de toiros na Praça de Toiros de Coruche.

Na Feira de São Miguel pode encontrar comércio de roupa, calçado, carrinhos de choque e outras diversões infantis, farturas e tasquinhas dinamizadas por associações locais. A centenária Feira de São Miguel, que preserva tradições que remontam às origens do concelho, foi originalmente autorizada por D. Pedro II em 1689. Não existia nenhuma feira franca anual numa distância de 70 quilómetros em torno da vila por isso foi autorizada.