Benavente vai reabilitar 34 casas com verbas do PRR

Município vai assinar com o IHRU o contrato de comparticipação financeira para reabilitar casas no Bairro da Solidariedade, em Benavente, no âmbito do programa 1º Direito.

O município de Benavente vai reabilitar 34 fogos no Bairro da Solidariedade, em Benavente, ao abrigo do programa 1º Direito, no âmbito do investimento no apoio ao acesso à habitação, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O contrato de comparticipação financeira a assinar com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) foi aprovado por unanimidade na última reunião do executivo municipal de Benavente.

A empreitada custa 1.860.842,09 euros e é comparticipada através do programa 1º Direito.