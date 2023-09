Estacionamento em zona pedonal e de lazer motiva queixas em Azambuja

Na entrada norte da vila de Azambuja o problema com a falta de estacionamento já não é novo. Junto ao edifício Torre A, um prédio de nove andares, os condutores continuam, diariamente, a estacionar as suas viaturas em zona pública pedonal destinada à circulação de peões e ao lazer, o que tem não só contribuído para a degradação daquela área como causado constrangimentos a quem ali presta serviço de apoio domiciliário e à circulação de pessoas com mobilidade condicionada. A permanência abusiva de automóveis naquele local já causou, inclusive, dificuldades aos bombeiros aquando de um incêndio num dos apartamentos.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, diz que para acabar com o estacionamento desordenado está prevista a criação de 20 lugares de estacionamento, uma solução proposta pela Junta de Freguesia de Azambuja. O autarca socialista refere que alguns condutores têm inclusive arrancado os pilaretes que estão no passeio para conseguirem passar com os automóveis que estacionam indevidamente naquela zona empedrada que está visivelmente danificada.

Do outro lado da rua, que também dá acesso à zona utilizada para estacionamento indevido, Octávio Sequeira, proprietário de uma loja no edifício Torre B queixa-se de que há condutores que utilizam os dois lugares de estacionamento reservados a cargas e descargas para subir com os automóveis para a zona de lazer entre os dois edifícios. O mais insólito, conta ao nosso jornal, é que em Maio passado foi multado por estacionamento proibido precisamente por estar estacionado no local destinado a cargas e descargas após denúncia de que estava a impedir a passagem. “Havia aqui um sinal, colocado pela Câmara de Azambuja, há muitos anos que proibia a entrada e o estacionamento. Não sei como, nem por quem, mas foi arrancado”, refere apontando para o local e a base em cimento onde se encontrava o referido sinal e comprovando o que diz com uma fotografia do mesmo.

Sobre a retirada do sinal, o presidente do município diz desconhecer tal situação, que vai averiguar. Por sua vez, a Junta de Azambuja, em resposta a uma comunicação de Octávio Sequeira, refere, relativamente à sinalização, que vai “solicitar aos serviços técnicos da Câmara de Azambuja para avaliar a reposição do mesmo”.