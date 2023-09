Mação assinalou Jornadas Europeias do Património a 23 e 24 de Setembro

Fim-de-semana aberto no Parque Arqueosocial que conta a história e pré-história do mundo.

As Jornadas Europeias do Património foram assinaladas em Mação nos dias 23 e 24 de Setembro. Este ano o tema foi “Património Vivo” e houve um fim-de-semana aberto no Parque Arqueosocial. Segundo nota de imprensa do município, no Parque Arqueosocial, considerado único no país, conta-se a história, particularmente a pré-história, com espaços que nos levam a quatro épocas: Paleolítico (os caçadores do período glaciar, anterior à vida actual); Neolítico (primeiros agricultores); Calcolítico (primeiros metalúrgicos); Idade do Bronze (primeiras sociedades hierárquicas, primeiras sociedades guerreiras).

Os espaços dedicados às três primeiras épocas já estão em desenvolvimento e durante o fim-de-semana de 23 e 24 de Setembro iniciou-se o espaço dedicado à Idade do Bronze. Foi feita a recolha de matéria-prima e começou a construir-se a cabana do período do Bronze. Segundo explicou o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, em nota de imprensa, este parque, além de único e de ter uma temática interessante e educativa, assenta na premissa de estar em permanente construção pelo que os visitantes são convidados a participar no seu crescimento e enriquecimento.

Durante as Jornadas Europeias do Património os técnicos do Museu e voluntários deram “mais um importante passo” na construção do Parque Arqueosocial onde os visitantes podem ter experiências como construir objectos e, ao mesmo tempo, perceber como funcionavam as sociedades naqueles quatro períodos.