Município dá 22 mil euros ao Centro de Dia de Alcobertas para comprar carrinha

A Câmara de Rio Maior atribuiu um apoio financeiro de 22 mil euros ao Centro de Convívio e de Solidariedade Social de Sourões - Centro de Dia de Alcobertas, para aquisição de um veículo de 9 lugares. A entrega do apoio teve lugar nos paços do concelho de Rio Maior pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, numa sessão com a presença dos vereadores Lopes Candoso, Miguel Santos e Carla Dias, do presidente da Junta de Freguesia de Alcobertas, Tiago Martins, e de elementos da direcção da colectividade, presidida por Mário Ramos.

O apoio surgiu da necessidade da instituição em substituir a viatura existente, já com muitos anos, que por vezes originava problemas no transporte de cerca de uma centena de idosos para o centro de dia.