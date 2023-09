Viaturas ao abandono na Póvoa de Santa Iria incomodam moradores

Os residentes na Praceta Fernando Namora, no Bairro da Chepsi, na Póvoa de Santa Iria, queixam-se de três automóveis parados há vários meses naquela zona. As viaturas estão a ocupar espaço que podia ser usado para estacionamento. Um dos residentes disse a O MIRANTE que a Câmara de Vila Franca de Xira chegou a colar num dos carros o dístico de viatura abandonada mas o autocolante foi depois retirado e a viatura continuou no local.

A autarquia avança que na Praceta Fernando Namora estão sinalizadas seis viaturas, sendo que uma delas já tem um pedido de reboque e as outras cinco estão em fase de notificação pré-reboque. “Embora se verifique um ligeiro aumento do número de processos de veículos em presumível estado de abandono, informa-se que o município reforçou os meios e recursos para acompanhamento destes processos. Salienta-se contudo que todos os processos devem cumprir os prazos e os trâmites definidos no regulamento municipal em vigor”, sublinha o município ao nosso jornal.