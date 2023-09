Forte da Casa tem uma médica sem lista de utentes a dar consultas

Das 60 vagas em aberto para o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo apenas três vão ficar na Póvoa de Santa Iria e no Forte da Casa.

O Centro de Saúde do Forte da Casa tem uma médica a dar consultas desde 6 de Setembro. A médica não tem lista de utentes atribuída e atende os pacientes após marcação. Recorde-se que esta unidade de saúde estava sem qualquer médico desde Dezembro de 2022.

Das 60 vagas abertas em concurso para colocação de médicos no Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) apenas quatro médicos concorreram ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa, mas um dos clínicos acabou por não aceitar desempenhar funções no Forte da Casa.

A vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, e os presidentes de junta do concelho estiveram reunidos no dia 12 de Setembro com o director executivo do ACES, Pedro Casado Espanhol. “A candidatura da Unidade de Saúde Familiar Reynaldo dos Santos a modelo B está em curso e espera-se que em breve haja novidades. A câmara também já disse que vai avançar com a construção de um novo centro de saúde na Póvoa”, afiançou a autarca.

Com a reforma do Serviço Nacional de Saúde vão ser criadas em Janeiro de 2024 mais 31 Unidades Locais de Saúde (ULS), juntando todos os hospitais e centros hospitalares do país e cobrindo a quase totalidade da população do continente. No total, o país passará a ter 39 ULS, que são entidades públicas empresariais.

Nesse sentido vai deixar de existir o ACES Estuário do Tejo passando a ser ULS Estuário do Tejo. Pedro Casado Espanhol exerce funções enquanto director executivo do ACES até 31 de Dezembro e em Janeiro retoma funções no Hospital de Vila Franca de Xira.