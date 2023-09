Torreshopping assinala Dia Mundial da Doença de Alzheimer

“Imagine ter uma branca e…” é o nome da campanha a decorrer no Centro Comercial Torresshopping, em Torres Novas, destinada a alertar para a doença de Alzheimer, cujo dia mundial se assinala a 21 de Setembro.

Até dia 24 o Torreshopping vai disponibilizar um mural de memórias, onde a comunidade é convidada a escrever os seus testemunhos com esta doença, quer sejam doentes, cuidadores ou familiares.

Na quinta-feira, dia 21, o centro comercial vai permitir a realização de exercícios de estimulação cognitiva através de livros e tablets, em parceria com a NeuroInova, no corredor central do Piso zero.