Trabalhador sofre queimaduras graves numa fábrica em Coruche

Um trabalhador, de 34 anos, sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após rebentamento de um tubo de água de aquecimento. O acidente ocorreu na quinta-feira, 21 de Setembro, pelas 22h40, numa fábrica de transformação de cortiça situada na Zona Industrial do Monte da Barca, em Coruche. A vítima foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Coruche que a transportaram para o estádio municipal da vila tendo sido levada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, em estado grave.

Trabalhador apresenta queimaduras no tórax, membros superiores e a via aérea também foi afectada. Ao que O MIRANTE apurou, a água estaria a mais de 100 graus centígrados quando rebentou o tubo. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e o acidente está a ser investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho.