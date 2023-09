Ampliação de escola em Alhandra acaba com horários duplos no concelho

Foram precisos os mandatos de três presidentes de câmara - Maria da Luz Rosinha, Alberto Mesquita e Fernando Paulo Ferreira - e 1,6 milhões de euros para a Escola Básica Nº2 de Alhandra estar pronta e em funcionamento pondo um fim aos horários duplos no concelho de Vila Franca de Xira. Era o último estabelecimento de ensino no concelho onde os alunos, por falta de espaço e condições, ainda tinham aulas só de manhã ou só no período da tarde. “É um momento histórico termos acabado com os horários duplos a partir de hoje em Alhandra”, afirmou Fernando Paulo Ferreira, presidente do executivo camarário, na inauguração que aconteceu na manhã de 18 de Setembro.

Para celebrar a conclusão da requalificação e ampliação do centenário edifício, que também era chamado de “escola das meninas” no tempo da ditadura, o autarca decidiu convidar uma ex-aluna em vez de ministros ou secretários de Estado. No caso, a actriz e encenadora Maria João Luís, que frequentou a escola na infância e lembrou algumas histórias desses tempos. A empreitada permitiu remodelar a construção existente e construir um novo edifício de dois pisos com uma área total de 1.200 metros quadrados. Do valor global da obra 980 mil euros foram pagos directamente pela câmara, o resto foi proveniente de uma candidatura a fundos comunitários.

A escola passa de quatro para oito salas de aula, incluindo salas para actividades extracurriculares, biblioteca, sala de professores, refeitório, gabinete médico, elevador e uma sala do futuro equipada com material pedagógico moderno e interactivo. O exterior também foi requalificado havendo agora um telheiro para as crianças poderem brincar na rua mesmo quando chove, um campo de jogos e acesso a crianças com mobilidade reduzida.

Isabel Estevinha, directora do Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes, elogiou o momento mas lamentou não ver ainda a tão ambicionada requalificação da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes, que está entre as escolas prioritárias de intervenção por parte do Ministério da Educação no concelho de VFX. Questionado por O MIRANTE sobre o ponto de situação, o presidente do município diz que a câmara vai em breve lançar os procedimentos para que o projecto de reabilitação possa ser feito e enviado para o Ministério da Educação.

Memórias de uma vida

Maria João Luís, actriz e encenadora, foi a convidada de honra da inauguração e disse estar a viver “uma honra maior”. Confessa não ter sido uma excelente aluna mas sim “uma aluna razoável”, que não estudava muito mas alcançava os objectivos. No dia 25 de Abril de 1974 lembra-se de estar na sala de aula e ver a professora logo de manhã a retirar as fotos de Salazar e Américo Thomaz da parede assim que se soube do golpe militar. “Depois a professora levou-nos a todas pela mão a casa, uma a uma”, lembrou, recordando outra história, essa ainda em ditadura, quando começou a cantar “Menino do Bairro Negro”, de Zeca Afonso, num evento da escola. “Era o que ouvia em casa. A professora a ouvir aquilo tirou-me logo o microfone da mão. Cheguei a casa muito triste e disse aos meus pais que a professora não me deixou levar a cantiga até ao fim. Durante 15 dias não se podia ouvir passos perto da minha casa sem a minha mãe ficar em pânico”, recordou a actriz, que passou a infância entre Alhandra e Vila Franca de Xira.