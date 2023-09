Detidos por furto de metais não preciosos em Azambuja

partilhe no Facebook

Um homem de 57 anos e uma mulher de 51 anos foram detidos na segunda-feira, 25 de Setembro, por furto de metais não preciosos, num complexo industrial, no concelho da Azambuja, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a Guarda, no seguimento de uma denúncia de que estaria a ocorrer um furto no concelho da Azambuja, os militares deslocaram-se imediatamente para o local onde apanharam os suspeitos a carregar torneiras e outros objectos em metal para um veículo.

Todas as peças recuperadas foram devolvidas ao seu legítimo proprietário e os detidos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.