Fogo em apartamento de VFX provocou 11 feridos ligeiros

O incêndio que na tarde de quarta-feira teve início num apartamento do quarto andar do edifício Planície, no centro de Vila Franca de Xira, teve de ser combatido por 50 bombeiros e provocou onze feridos ligeiros.

Oito moradores e três bombeiros tiveram de ser transportados para o hospital devido a inalação de fumos. Dezenas de pessoas do edifício Planície, situado na rua do Curado e rua Sacadura Cabral, tiveram também de ser retiradas do edifício por precaução.

O alerta às autoridades foi dado pelas 15h30 e as chamas foram extintas pelas 17h13. Na origem do incêndio, acreditam as autoridades, terá estado um queimador de incenso.