Morreu Faustino Ferreira, dirigente associativo de Almeirim

O presidente da União Columbófila de Almeirim faleceu esta terça-feira, aos 69 anos, quando se encontrava em casa. O funeral de Faustino Marcos Ferreira realiza-se esta quarta-feira, 27 de Setembro, às 16h30 na capela do cemitério de Almeirim, seguindo para o crematório no mesmo local. O dirigente associativo estava no sofá da sala de casa a ver televisão à noite e a esposa achou estranho a demora dele em ir deitar-se, tendo verificado que tinha falecido.

Faustino Ferreira, militar de carreira e que se encontrava aposentado há anos, era uma pessoa interventiva no movimento associativo, tendo fundado o clube desportivo S. Roque, o nome do bairro onde vivia em Almeirim. Foi também presidente do União de Almeirim, tendo assumido o clube numa altura em que este estava com uma crise directiva e com alguns problemas organizacionais.

No S. Roque constituiu uma equipa de futebol feminino, há cerca de duas décadas, quando eram muito poucas as equipas existentes no país e a modalidade não tem a expressão que tem actualmente.

O União de Almeirim já solicitou que se cumpra um minuto de silêncio em todos os jogos oficiais ou amigáveis em que o clube participe em honra do ex-presidente.