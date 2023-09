Adjudicada empreitada para requalificação urbana da Barobra em Torres Novas

partilhe no Facebook

A empreitada de requalificação urbana da zona adjacente à Urbanização Cimo da Vila, antiga Barobra, foi adjudicada pela Câmara de Torres Novas à empresa à Desarfate, Lda, pelo valor base de 372.884 euros (mais IVA) e com um prazo de execução de 210 dias.

Esta obra, explica o município, tem como objectivo estabelecer o enquadramento paisagístico e requalificar o espaço urbano da zona adjacente aos blocos de apartamentos da urbanização numa extensão de aproximadamente 7000 m2, visando ainda a requalificação das diferentes infraestruturas de suporte urbano, incluindo as de iluminação pública e rede de recolha de águas pluviais. Pretende ainda dar continuidade à requalificação urbana do centro histórico de Torres Novas, assim como tornar o território numa zona de coexistência.

Ao nível da rede viária está prevista a fresagem do pavimento betuminoso existente em arruamentos e estacionamentos para colocação de novo tapete betuminoso, garantindo um melhoramento em termos de acessibilidade automóvel. Já a nível da rede pedonal, encontra-se prevista a substituição dos passeios e lancis, o alargamento de passeios para 1,50m e a criação de um passeio ao longo da rua de Cimo da Vila.

Para as zonas ajardinadas existentes foi proposta a criação de uma rede de rega eficiente e adequada ao tipo de plantação, permitindo o cuidado e a manutenção a longo prazo, bem como a replantação das zonas relvadas e a criação de uma zona verde renovada nos taludes ao longo da mesma rua. Encontra-se ainda prevista a substituição de postes de iluminação pública e as colunas por outros que irão permitir a compatibilização com a restante área de intervenção, estando previstos trabalhos de fornecimento e montagem de cabos e execução de uniões para relocalização de equipamentos.