Águas do Ribatejo apresenta nova factura no “Plantar Água”

A Águas do Ribatejo é um dos parceiros do município de Benavente na celebração do Dia Mundial dos Rios e Dia Nacional da Água com a actividade Plantar Água. Miguel Carrinho, director-Geral da Águas do Ribatejo vai estar na Biblioteca Municipal de Benavente, no domingo, 1 de Outubro, para apresentar a nova factura dos serviços de ambiente recentemente lançada pela empresa. A participação na sessão é aberta ao público e gratuita.

O objectivo é dar a conhecer as melhorias introduzidas na factura, agora com uma apresentação gráfica mais simples, mais intuitiva e com novas ferramentas que permitem ao cliente controlar os seus consumos e adaptar os seus hábitos de modo a reduzir a quantidade de água consumida e o custo da factura.

A comemoração do Dia Mundial dos Rios decorreu no domingo, 24 de Setembro, e mobilizou o Grupo 66 dos Escoteiros de Benavente na remoção de resíduos, preparando o terreno para no domingo seguinte, a 1 de outubro, realizar-se a “plantação da água” no rio Sorraia. Irão decorrer acções nas vertentes ecológica, recreativa, cultural e social, através de actividades a decorrer na Pista de Pesca, na biblioteca municipal e na frente ribeirinha.