Alcanena promove a Semana do Animal

Iniciativa decorre de 30 de Setembro a 4 de Outubro. O pavilhão multiusos de Alcanena, Jardim da Praça 8 de Maio, a praia fluvial dos Olhos de Água e o Centro Ciência Viva do Alviela, são os locais onde se vão realizar as diversas actividades do programa.

O município de Alcanena vai promover, entre os dias 30 de Setembro e 4 de Outubro, a Semana do Animal. O programa começa sábado, 30 de Setembro, e, durante o fim de semana vai contar com várias actividades como workshops, demonstrações, passeios e insufláveis. Os eventos vão decorrer entre o Jardim da Praça 8 de Maio, a praia fluvial dos Olhos de Água e o Pavilhão Multiusos de Alcanena. No primeiro dia, realiza-se a “Noite de Morcegos”, pelas 18h30, no Centro de Ciência Viva do Alviela.

Segunda-feira, 2 de Outubro, o dia é reservado a palestras direcionadas aos técnicos. A primeira é às 10h00 com o tema “Estratégia Nacional para animais errantes”, pela doutora Nicole Tonelo, sendo a segunda pelas 14h30, com o doutor Nuno Paixão a falar sobre os “Planos de evacuação de animais em caso de desastre”. Nos últimos dois dias de programa, vão ser realizadas ações de sensibilização nas escolas do concelho com a temática “O canil vai à escola”.