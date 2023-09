Clube Meiaviense queixa-se da falta de condições para desenvolver desporto jovem

Presidente do clube foi à reunião de câmara alertar para a falta de condições no parque de jogos da Meia Via e lembrou que está por cumprir a promessa da cedência do direito de superfície do terreno.

O Clube Desportivo Operário Meiaviense alertou a Câmara de Torres Novas para a falta de condições no parque de jogos da Meia Via, situação que tem impedido a direcção de conseguir desenvolver em pleno o desporto jovem naquela freguesia. O alerta foi feito pelo presidente do clube, Pedro Monserrate, no período de intervenção do público na última reunião do executivo municipal, realizada na quarta-feira, 27 de Setembro.

“Vai fazer dois anos que tomamos posse e não conseguimos fazer praticamente nada devido a isto. O nosso objectivo é ter actividade, utilizar aquele espaço que tem muito potencial e que está desprezado”, vincou o presidente do clube da Meia Via, freguesia onde se registou um aumento de população e onde há, acrescentou, muitas crianças e jovens a praticar desporto sendo prova disso o campo sintético que o clube construiu em 2017 e “que é muito utilizado”.

