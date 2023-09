Eleições polémicas no Agrupamento de Escolas de Benavente 

Está envolto em polémica o processo de eleição do novo director do Agrupamento de Escolas de Benavente (AEB). A Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) não aceitou que a professora Cristina Silva tenha vencido a eleição por não ter o mestrado certificado pelo Conselho Cientifico e Pedagógico de Formação Contínua.

Concorreram ao cargo, no mês de Julho, três professores, sendo que Cristina Silva teve 11 votos no Conselho Geral do Agrupamento contra oito da colega Rosa Teixeira, vice-directora da anterior lista liderada por Mário Santos e actualmente sub-directora da comissão técnica que está a gerir o agrupamento, até estar finalizado o processo. O professor José Godinho, de Coruche, também concorreu mas não obteve nenhum voto.