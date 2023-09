Manifestações em Alhandra e VFX contra a quadruplicação da linha de comboio

Movimento de cidadãos quer a suspensão do projecto de quadruplicação da Linha do Norte no concelho de Vila Franca de Xira e impele a Infraestruturas de Portugal a apresentar alternativas.

“Não nos podemos amedrontar” e “não queremos uma cidade amputada”. Estas foram algumas das palavras de ordem proferidas durante o protesto contra a quadruplicação da linha de comboio que decorreu no sábado, 23 de Setembro, em frente à câmara municipal, em Vila Franca de Xira. Dezenas de pessoas que fazem parte do movimento de cidadãos em defesa de Vila Franca de Xira e Alhandra querem que a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) considere o enterramento da linha ou que apresente um traçado autónomo para a ligação de alta velocidade no âmbito da modernização da Linha do Norte.

José Carlos Machado, um dos porta-vozes do movimento, refere o projecto da IP como um retrocesso violento que vai colocar a cidade de Vila Franca de Xira em causa. “Dizerem que a Fábrica das Palavras vem abaixo com o enterramento da linha é a maior anedota de todos os tempos. Isto é para meter medo e desmobilizar a população”, afirma.

Para Rute Porém o projecto da IP não faz sentido em Alhandra por ser zona de leito de cheia e de pântano. Além disso considera que a alta velocidade não deve passar na zona urbana. Mais de 20 associações estão contra a obra da IP como é o caso do Clube Taurino Vilafranquense ou o clube de campismo “As Sentinelas” que fica sem espaço caso o projecto avance.

O movimento avisou que as formas de luta vão endurecer caso a IP não apresente alternativas e pediram aos autarcas locais para assumirem uma posição clara, se estão ou não a favor da quadruplicação da linha. Da parte da manhã os cidadãos marcaram a sua posição em Alhandra. Foi aprovada por unanimidade uma resolução que vai ser entregue à autarquia.

CDU levantou o assunto em 2022

Os vereadores da CDU acusam o PS de ser conivente com o Governo e de os eleitos locais não darem uma resposta à população. “Levantámos o assunto em 2022 e o PS na altura disse que estávamos a ser alarmistas. Mas não discutiram em momento algum o tema. Têm de ser apontadas alternativas como por exemplo uma via autónoma”, disse Joana Bonita.