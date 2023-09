Nova Unidade de Cuidados Continuados de VFX com inauguração até fim do ano

Deve ser inaugurada até final de Dezembro a nova Unidade de Cuidados Continuados (UCC) da Misericórdia de Vila Franca de Xira, um edifício que deu nova vida ao antigo Hospital Reynaldo dos Santos e que terá capacidade para 143 utentes. É a primeira fase do projecto mais alargado de criação de um Campus de Saúde e que resulta de um investimento de 5,5 milhões de euros. Segue-se à UCC a criação de uma unidade de lar para idosos (ERPI) e uma clínica de saúde privada.

A nova unidade promete revitalizar toda a zona envolvente da cidade de Vila Franca de Xira, bem como dinamizar económica e socialmente a região com a criação de vários postos de trabalho. O provedor da Misericórdia, Armando Jorge de Carvalho, já tinha dito a O MIRANTE que o Campus de Saúde estará a funcionar na totalidade - com todas as valências previstas - entre o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.

Já a clínica ambulatória deverá ter as obras concluídas em Dezembro de 2024 sendo que as obras arrancaram em Janeiro. “Uma vez que as aberturas dos equipamentos vão ser desfasadas no tempo torna-se essencial que, para qualquer um deles funcionar, as infraestruturas de acesso estejam prontas”, disse o provedor.

O antigo hospital da cidade fechou portas em Março de 2013 e esteve seis anos sem qualquer utilização degradando-se e carecendo de uma intervenção profunda. O Hospital da Misericórdia, recorde-se, foi inaugurado a 18 de Novembro de 1951 para substituir o então chamado hospital civil, que cuidava dos pobres e indigentes.