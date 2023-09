Obras na Casa Mortuária de Fátima empatadas

As obras de alargamento do cemitério, que inclui a reabilitação da casa mortuária, num negócio com um privado que fica a explorar os velórios, estão paradas à espera da certidão do registo predial relativo à compra do terreno para onde vai crescer o cemitério. A informação foi dada a O MIRANTE por Humberto Silva, presidente da junta de Fátima, que explica que o processo na conservatória está muito atrasado e sem a emissão da declaração de propriedade não pode levantar a licença das obras, já autorizadas pela câmara municipal. O autarca explica que as obras podem começar cerca de 15 dias depois de a certidão estar emitida.