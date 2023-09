Autarca de Alpiarça critica funcionários que não tratam viaturas municipais com cuidado

Uma viatura da Câmara de Alpiarça foi autuada por falta de inspecção automóvel. A confirmação foi dada pela presidente do município, a socialista Sónia Sanfona, em sessão camarária, após uma questão levantada pelo vereador da oposição João Pedro Arraiolos (CDU). A autarca afirmou que a situação ocorreu porque nunca foi estabelecido, de forma oficial, que existia um responsável pelas viaturas. Situação que já foi resolvida, disse Sónia Sanfona garantindo que já existe um funcionário responsável por tudo o que esteja relacionado com as viaturas municipais, nomeadamente inspecções, manutenção e tudo o que seja necessário. “Não existe o hábito de tratar das viaturas públicas com cuidado. É muito difícil fazer com que as pessoas sintam as coisas públicas como suas e deve haver esse cuidado. Temos que ter noção que estamos a pegar num carro que não é nosso. Agora já está resolvido”, sublinhou Sónia Sanfona.