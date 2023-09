Bemposta é a primeira junta de freguesia a aderir à plataforma Abrantes 360º

A Junta de Freguesia de Bemposta é a primeira do concelho a disponibilizar aos seus residentes os serviços plataforma Abrantes 360º. Trata-se de um balcão online onde se pode tratar de documentação sem ter que se deslocar aos serviços. O objectivo desta plataforma é criar uma ligação estreita com a comunidade e tornar mais acessíveis os pedidos de documentação, como licenças, declarações, atestados, autorizações, certidões, entre outros serviços. Os munícipes devem registar-se através do e-mail, para assuntos mais simples, ou da chave móvel digital, para assuntos de maior complexidade. A plataforma encontra-se disponível online e em aplicação para telemóvel.

Na segunda-feira, 18 de Setembro, decorreu na Junta de Freguesia de Bemposta uma cerimónia de apresentação da plataforma que contou com uma breve demonstração online com a presença do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos e do presidente de junta, Manuel João Alves. O presidente da câmara explicou que o projecto é uma medida para se conseguir chegar rapidamente às pessoas e facilitar o dia-a-dia agilizando os processos. O autarca destacou que este projecto pioneiro é um factor de descentralização e vem demonstrar o investimento do município no sector informático e digital. Sobre a conclusão do projecto, com a entrada das várias freguesias, o presidente espera ter tudo concluído em 2025.

Manuel João Alves diz tratar-se de um produto totalmente inovador com imensos serviços. “É abrangente, disponível para os residentes de todas as faixas etárias, pela forma simples como é possível realizar as acções. Pedir um simples atestado é possível pela plataforma ou até mesmo activar as forças de segurança através de um botão de emergência, por exemplo, em casos de violência doméstica. Trata-se de um projecto que tem os residentes como seu foco principal e capaz de os servir de forma cómoda, prática e fácil”, explica o presidente da junta.