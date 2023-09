Empresários revoltados com multas no Forte

Em quatro meses Hélder Morais, dono da Transportadora Central São Jorge, do Forte da Casa, já acumulou seis multas nos seus camiões por estacionamento indevido no parque industrial do Forte da Casa, curiosamente numa zona destinada a estacionamento mas que não está regulada por sinalização vertical.

Cinco das seis multas foram passadas no mesmo dia (15 de Novembro de 2022) e uma outra a 13 de Março deste ano, na mesma artéria, a rua do Parque Tejo, onde dezenas de camiões estão estacionados com frequência para servir os armazéns ali existentes, incluindo os de Hélder Morais. Num troço da rua não há qualquer sinalização a regular o estacionamento, como O MIRANTE constatou, mas isso não parece impedir as autoridades policiais de multar os pesados que ali vão parando conforme se queixam alguns empresários da zona.