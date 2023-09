Insegurança no centro histórico de Santarém 

Alguns moradores e empresários do centro histórico de Santarém foram à última reunião do executivo municipal queixar-se do ruído e desacatos nocturnos que ocorrem com frequência na Rua Capelo e Ivens, junto ao antigo pátio da caravana, onde existe um bar a funcionar com licença até às duas da madrugada.

Teresa Marques, dona de um alojamento local na zona, diz que a situação tem motivado comentários negativos por parte dos seus clientes devido ao “barulho, desacatos, lutas na rua e mulheres a oferecer sexo”, referindo que tudo isso acontece recorrentemente a cerca de cem metros do Largo do Seminário, onde a PSP é presença assídua. Afirma que a Polícia já foi chamada ao local devido a essas situações.