Moradores de Alcanena com a casa às costas por atraso em obra municipal

Moradores estiveram realojados numa residencial, mas o contrato expirou e não pode ser renovado, pelo que o recurso, para alguns, é ficarem alojados temporariamente numa antiga escola primária até a obra ser concluída.

Três moradores do Bairro Dr. Anastácio Gonçalves, propriedade da Câmara de Alcanena, vão ser alojados no edifício da antiga escola primária de Alcanena até que as obras nas suas casas estejam concluídas. A empreitada, da responsabilidade do município, atrasou um ano e a autarquia atingiu o limite de contratos por ajuste directo com a residencial onde os moradores estiveram alojados desde que começaram as obras.

Segundo a vereadora que detém o pelouro da Acção Social na Câmara de Alcanena, Marlene Carvalho, a antiga escola tem todas as condições, nomeadamente cozinha, chuveiros, sanitários e três salas que vão ser adaptadas para quartos. Antes da decisão, a vereadora reuniu com os moradores em causa e explicou qual a solução encontrada e garante não ter encontrado reclamações.