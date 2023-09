Morre em despiste de scooter eléctrica em Marinhais

Um homem entre os 60 e os 70 anos morreu na noite de quinta-feira, 28 de Setembro, na sequência de um despiste de scooter eléctrica na Rua da Lagoa, em Marinhais. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, explicou a O MIRANTE que à chegada dos meios o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória e as manobras não reverteram a situação, tendo o óbito sido declarado no local. O alerta foi dado às 19h41 e o corpo foi transportado para o gabinete médico-legal do Hospital de Vila Franca de Xira.

Estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e a GNR. O Núcleo de Investigação e Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR investiga as causas do acidente.