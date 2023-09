Ribeira de Rio de Moinhos está a ser reabilitada

partilhe no Facebook

Arrancou a empreitada de requalificação ambiental de um troço da ribeira de Rio de Moinhos, no concelho de Abrantes, junto aos aglomerados populacionais de Pucariça, Arco, Aldeinha e Rio de Moinhos. Os trabalhos, que vão decorrer ao longo de 270 dias, representam um investimento de 2.592.067 euros (mais IVA), dos quais dois milhões de euros são comparticipados pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, através de protocolo celebrado entre a Agência Portuguesa do Ambiente, Infraestruturas de Portugal e a Câmara de Abrantes e a candidatura apresentada pelo município ao “Apoio à Transição Climática, Reabilitação da Rede Hidrográfica” do FEDER.

Para o presidente do município, Manuel Valamatos, “esta intervenção é muito relevante” e vai “criar diferentes estruturas capazes de criar condições para quando chove muito as pessoas e os seus bens estejam protegidos”. Além de apresentar soluções de engenharia natural permitindo diminuir a zona ameaçada por cheias esta obra, explica o município em comunicado, envolve trabalhos de desobstrução, reposição de estruturas danificadas, nomeadamente diversas passagens hidráulicas e pontões e pequenos açudes de rega, e regularização dos cursos de água.

Todas as acções a realizar na ribeira, acrescenta a autarquia, visam a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, nomeadamente assegurar a continuidade do ciclo da água, garantir a funcionalidade hidráulica e hidrológica, permitir a drenagem dos terrenos confinantes, controlar os processos de erosão fluvial, prevenir situações de cheias, e conservar de habitats naturais.