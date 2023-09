Vila Franca de Xira celebra Dia Internacional do Idoso com manhã repleta de actividades

Rastreios auditivos e de saúde, apresentação de trabalhos feitos por idosos, uma actuação musical e uma área dedicada ao xadrez para competições e socialização são alguns dos destaques das celebrações do Dia Internacional do Idoso que a Junta de Vila Franca de Xira vai promover no dia 29 de Outubro. O evento realiza-se entre as 10h00 e as 13h00 no largo da câmara e inclui uma série de actividades e serviços destinados a enriquecer a vida dos idosos e promover seu bem-estar. Está também no programa uma mostra de ajudas técnicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos, além de palestras e demonstrações de sensibilização sobre segurança em casa e nas suas actividades diárias. Uma caminhada especial, intitulada "Walk With a Doc", será liderada por profissionais de saúde locais, com o objectivo de promover a prevenção das doenças do coração e incentivar um estilo de vida activo e saudável. Todas as actividades são gratuitas e abertas a todos os idosos e as suas famílias.