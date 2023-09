Excesso de velocidade preocupa moradores em Meia Via

Presidente da junta de freguesia garante que vão ser colocadas novas lombas. Mesmo assim os moradores temem que o problema não seja resolvido.

Os moradores da Rua Luiz Vaz de Camões, em Meia via, concelho de Torres Novas, queixam-se da velocidade excessiva a que circulam os veículos colocando em risco a segurança dos peões. O problema persiste há 10 anos, mas agravou-se há cerca de quatro anos quando a estrada começou a ter mais movimento. A via não tem marcações, nem passeios ou passadeiras para peões. Os moradores, maioritariamente idosos, temem que aconteça alguma tragédia.

Jorge Pereira, um morador com mobilidade reduzida, manifesta a sua preocupação em levar os netos à escola uma vez que tem de atravessar a estrada com as crianças. Assim como este habitante, outros têm dificuldades em sair das casas localizadas à beira da estrada, onde os veículos passam a velocidades muito além do limite de 30 quilómetros por hora. António Gomes admite que quando tem de sair com o carro da garagem fica a tremer.

Os moradores consideram que a solução é colocar lombas no início e no final da rua. Há uma lomba de borracha, mas não é suficiente. “Enquanto não houver nenhuma morte, ninguém resolve o problema” é a frase mais ouvida entre os moradores que dizem contactar várias vezes a Junta de Freguesia de Meia Via. O presidente da freguesia concorda que as primeiras lombas que foram colocadas não resolveram o problema. Manuel José Couteiro explica que vão voltar a ser colocadas lombas de borracha.