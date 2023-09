Externato de São Domingos em Ourém tem um novo parque infantil

O Parque Infantil do Externato de São Domingos foi oficialmente inaugurado na tarde de 15 de Setembro, num evento que contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, acompanhado pelos vereadores Humberto Antunes e Micaela Durão. A comitiva camarária foi recebida pelo director do Centro de Estudos de Fátima (CEF), Manuel Bento. A construção do parque infantil foi viabilizada por um protocolo realizado entre o município e o CEF, no qual a autarquia se comprometeu a financiar 60% do custo total da obra, representando um apoio financeiro de aproximadamente 55 mil euros. O parque beneficiará as crianças do pré-escolar e do 1.º Ciclo do Externato São Domingos proporcionando um espaço seguro e recreativo. Durante a inauguração Luís Albuquerque expressou a sua satisfação com a concretização do novo espaço e enfatizou a importância do investimento realizado em prol das crianças e da educação. As dezenas de crianças presentes demonstraram o seu agradecimento entoando o Hino do Externato de São Domingos.