Faleceu esposa do fundador da Teletejo

Graciete Magalhães, esposa do fundador da Teletejo em Almeirim, António Magalhães, faleceu este sábado. Durante este domingo, 1 de Outubro, terão lugar as cerimónias religiosas na igreja de Alpiarça, às 11h30, com missa de corpo presente, seguida do funeral.

Na página da empresa na internet refere-se que "a dona Graciete foi uma pessoa muito especial para a Teletejo e a sua ausência será sentida por todos nós".