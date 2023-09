partilhe no Facebook

Festival de ‘Street Food’ no Entroncamento com música e artesanato

A sexta edição do ‘Street Food Entroncamento’ vai decorrer este fim-de-semana, no Largo José Duarte Coelho, num evento que, além da comida, inclui artesanato, concursos e animação musical.

De entrada gratuita, o certame vai reunir um “conjunto de conceitos de excelência”, dando a conhecer “o melhor do 'street food' nacional”, visando ao mesmo tempo “dinamizar a cidade com música, entretenimento, gastronomia e uma mostra de artesanato”, indica o município do distrito de Santarém, em nota de imprensa.

O programa, que anuncia actuações de artistas como os Fun2Rock, Dj Tiago Moita, Mónica Sintra, Dj Metish e Dj Kito, engloba a iniciativa “Gordices dos Avós” e o concurso “A melhor gordice dos avós”.