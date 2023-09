Mães queixam-se pela falta de creches em Samora Correia

O líder do PSD, Luís Montenegro, esteve dia 21 de Setembro em Samora Correia e ouviu as preocupações das mães que não têm onde deixar os filhos devido à falta de vagas nas creches do município. Para o líder social-democrata as autarquias têm responsabilidade de encontrar soluções em parceria com o Governo para garantir vagas para as crianças. “Se aqui existe um equipamento parece estranho que não tenha sido aproveitado o tempo para o problema ficar resolvido no início do ano lectivo. Nos sítios onde não existe impulso do sector social ou privado o poder municipal serve para dar resposta à população”, reiterou Luís Montenegro.

O município de Benavente disse que a creche Miúdos e Companhia, em Samora Correia, vai abrir no próximo mês de Outubro. Mas Deolinda Gomes, com um filha de quatro meses, já sabe que não vai ter vaga. “Terminei a licença parental e estou no período de férias. Vou ter de tirar licença alargada a ganhar só 30% do vencimento e possivelmente terei depois de tirar uma licença sem vencimento”, disse a O MIRANTE.

Érica Catarino acabou a licença e está a gozar o período de férias. Vai regressar ao trabalho e não tem outra hipótese senão deixar o filho numa ama ilegal. São mais de meia centena de pais que estão na mesma situação e por isso está a decorrer uma petição pública a pedir o aumento da oferta de vagas de creche no concelho de Benavente. O documento relembra que o problema não é recente e que existem pais à espera de vaga para as crianças desde o ano passado. “Não é só esperar que a taxa de natalidade aumente. É preciso existir condições para tal”, pode ler-se no documento que já conta com 577 assinaturas.