Morre após ser esfaqueado à saída de bar no Entroncamento

Um homem, na casa dos 30 anos, morreu na madrugada deste sábado, 30 de Setembro, depois de ter sido esfaqueado no exterior de um irish bar no Entroncamento. O ataque aconteceu perto das 04h00 e à chegada dos meios ao local a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, apresentando uma hemorragia na zona da clavícula, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros do Entroncamento, Francisco Barbosa.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi transportado para o Hospital de Torres Novas mas apesar das manobras de reanimação realizadas pelos socorristas o óbito foi declarado após a chegada à unidade hospitalar.

O corpo da vítima mortal vai ser submetido a autópsia e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

À porta do mesmo bar, recorde-se, um militar da Guarda Nacional Republicana, de 23 anos, foi agredido com violência durante uma rixa, tendo ficado em coma induzido. O caso ocorreu em Junho deste ano.

Segundo informação do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado às 04h13 para uma vítima de esfaqueamento no exterior do bar e para o local foram mobilizados os Bombeiros do Entroncamento, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas e PSP, num total de nove operacionais apoiados por quatro viaturas.