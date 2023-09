União de Freguesias da Póvoa e Forte da Casa sem meios para recolher monos

partilhe no Facebook

Nos meses de Verão aumentou o número de reclamações dos moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa por causa das falhas na recolha de monos. A acumulação de móveis, colchões, madeiras, entre outros, está à vista de quem passa pelas ruas. Na última sessão da assembleia de freguesia a presidente da junta, Ana Cristina Pereira, assumiu aquilo que diz ser um ponto de rotura na recolha de monos quando questionada pelos autarcas. E anunciou que o serviço foi suspenso por três meses passando a responsabilidade para a Câmara de Vila Franca de Xira.

“Os meios afectos a esta competência não são suficientes para fazermos bem a recolha. A falta de meios humanos e técnicos e o aumento dos combustíveis fizeram-nos entrar em incumprimento. Fizemos um interregno de três meses para avaliar a situação”, explicou a autarca.

Neste momento quem está a fazer a recolha de monos na união de freguesias é a Câmara de Vila Franca de Xira. Ana Cristina Pereira diz que parte da deposição de monos é indevida e feita por pessoas fora do concelho como, por exemplo, empresas de entrega de móveis. “A PSP já tem levantado autos por estas situações. Já reportamos as dificuldades em reunião com a câmara e estamos a analisar a recolha de monos para posteriormente tomarmos uma decisão definitiva”, acrescentou.