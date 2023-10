A Câmara de Salvaterra de Magos reforçou o apoio à Associação Humanitária do Granho, que pretende assegurar a permanência do posto dos CTT.

Associação do Granho recebe apoio para garantir posto dos CTT

A Associação Humanitária do Granho vai receber um reforço ao protocolo celebrado em Fevereiro deste ano para apoio nas despesas de funcionamento do posto dos Correios (CTT) que serve a população da localidade do concelho de Salvaterra de Magos. O reforço é de quatro mil euros, valor igual ao que foi aprovado anteriormente. O protocolo foi aprovado na reunião de câmara de 20 de Setembro.