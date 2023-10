Bombeiros Voluntários Torrejanos celebram 92 anos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos festeja mais um aniversário no dia 5 de Outubro

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, de Torres Novas, está perto de comemorar 92 anos de existência e vai reconhecer o trabalho dos bombeiros numa sessão solene que se realiza às 11h00 de dia 5 de Outubro.

“Ao longo de mais de nove décadas muitos foram os bombeiros que dedicaram a sua vida a esta tão nobre causa, desempenhando com mérito, abnegação e espírito de sacrifício as suas funções, não só no âmbito municipal, mas também regional e ainda nacional”, refere o comunicado que dá conta das celebrações.