Edifício de cooperativa em Samora pode ser transformado em lar de idosos

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, vai negociar com o Fundo de Turismo a possível aquisição do antigo edifício da cooperativa Pluricoop, em Samora Correia, por 800 mil euros. O autarca foi mandatado pelo executivo municipal, por unanimidade, para negociar esta compra que se destina à criação de um lar residencial para idosos. O valor patrimonial do edifício, de acordo com as Finanças, é de um milhão 282 mil euros mas existe possibilidade de compra, por parte do município, por 800 mil euros no exercício do direito legal de preferência.

No anterior programa PARES não foi aprovada a candidatura do município e que pretendia criar de raiz 120 lugares em lar, em Samora Correia, e por isso deixou de existir essa capacidade de resposta. “Ficou na altura acordado que comparticiparíamos o investimento com os promotores, caso fosse viável, mas não aconteceu. Temos vários projectos de lares residenciais de gestão privada mas pelos valores que comportam estão longe de responder às capacidades financeiras da maioria da população. São verbas elevadas mas é uma necessidade a que temos de dar resposta”, explicou Carlos Coutinho.

O vereador do PSD, Luís Feitor considerou que a câmara não deve perder esta oportunidade atendendo à localização e ao custo do espaço. No mesmo sentido, o vereador do PS, Joseph Azevedo, diz que a aquisição é uma mais valia.