Endesa cria escola gratuita de energia sustentável em Abrantes

A empresa de energia Endesa, que vai explorar a antiga central a carvão do Pego, em Abrantes, vai investir um milhão de euros na criação de uma Escola Rural de Energia Sustentável, de formação gratuita. O objectivo deste inovador programa de formação, segundo explicou Ana Patrícia Carreto, da multinacional espanhola, é requalificar e capacitar trabalhadores, aumentar a empregabilidade da região e estabelecer laços de confiança e enraizamento da Endesa na comunidade local.

A Escola Rural de Energia Sustentável surge na sequência do Plano Global de Formação, que a Endesa tem vindo a implementar desde Março. Estão previstas mais de cinco mil horas de formação durante os próximos três anos, relacionadas com a actividade que será gerada pelas centrais de energias renováveis. Ana Carreto, responsável de Criação de Valor Partilhado e Projetos de Sustentabilidade da Endesa Generación Portugal, salienta que este investimento está direccionado a mais de 1.300 beneficiários e vai “favorecer os residentes, os desempregados e as mulheres na região” centrada em Abrantes.

A iniciativa “está associada ao projecto da Endesa para a região de implantação do Projeto de Transição Justa do Pego”, com o projecto de desenvolvimento renovável a ser acompanhado por um plano socioeconómico, que visa gerar emprego e criar valor na região”, realça Ana Carreto, acrescentando que os cursos são ministrados em Abrantes e nos concelhos pertencentes ao Médio Tejo e Alto Alentejo.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, que esteve na apresentação do projecto que decorreu na Escola Básica e Secundária Dr. Solano de Abreu, considera que este “é mais um sinal da presença da Endesa”, tendo lembrado um “projecto que se assume acima dos 600 milhões de euros de investimento” no território nomeadamente na freguesia do Pego. “Hoje é um sinal dessa acção concreta, relativamente à formação dos futuros profissionais que a Endesa procura para implementação dos seus projectos e de outros que se venham a instalar em Abrantes e na região no âmbito das energias renováveis e do Fundo de Transição Justa”, destacou.

Depois do fecho da Central Térmica do Pego em 2021 a Endesa, através da sua filial Endesa Generación Portugal, venceu em 2022 o concurso público de transição justa do Pego com um projecto que combina a hibridização de fontes renováveis e o armazenamento naquela que será a maior bateria da Europa com iniciativas de desenvolvimento social e económico. O projecto prevê um investimento de 600 milhões de euros, a reconversão profissional de duas mil pessoas e a criação de 75 postos de trabalho directos, sendo que o compromisso é dar preferência e integrar os trabalhadores da antiga central a carvão.

A Endesa é a maior eléctrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha. Em Portugal, além da central do Pego, tem ainda projectos para geração de energia solar no Algarve e na barragem do Alto Rabagão (Montalegre).