Qualidade de excelência na água da rede pública no Ribatejo

Últimos dados da entidade reguladora confirmam uma média nacional de 99% de cumprimento dos valores que atestam a segurança e a qualidade de excelência da rede pública. No primeiro semestre a Águas do Ribatejo obteve um grau de cumprimento de 99,97%, após realização de mais de oito mil análises.

Em relação a 2022 a percentagem de água não facturada ficou abaixo dos 30%. Um trabalho a propósito do Dia Nacional da Água que se assinala este domingo, 1 de Outubro.

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR) vai investir nos próximos anos cerca de dez milhões de euros na substituição de condutas, a que se vão somar mais algumas dezenas de milhões de euros noutras infraestruturas, nomeadamente reservatórios, estações elevatórias e Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A AR, que abrange os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Coruche, Chamusca, Salvaterra de Magos e Torres Novas, fez um investimento de mais de 160 milhões de euros desde 2010. As obras de substituição de condutas, nós e ramais não têm financiamento comunitário e todos esses custos vão ser assumidos pela empresa intermunicipal.

A renovação de condutas é um dos grandes desafios desta empresa intermunicipal que gere cerca de 2.250 quilómetros de redes de água e 1.300 quilómetros de redes de saneamento, sendo que grande parte dessas condutas têm mais de 40 anos. A AR, refere em resposta a O MIRANTE, que promove diariamente práticas essenciais para avaliar a qualidade da água para consumo humano e garantir a confiança na água da rede pública que fornecem.

Os dados da entidade reguladora ERSAR divulgados na última semana de Setembro confirmam uma média nacional de 99% de cumprimento dos valores que atestam a segurança e a qualidade de excelência da rede pública. No primeiro semestre de 2023 a AR teve um grau de cumprimento de 99,97%, após a realização de 8.576 análises. Em relação ao ano de 2022 a percentagem de água não facturada ficou abaixo dos 30%. A AR tem vindo a reduzir de forma significativa este indicador que, em 2009, quando assumiram a gestão, era de 52%.

A AR tem investido nos equipamentos e infraestruturas para redução das pegadas hídrica, energética e carbónica. Procuram soluções amigas do ambiente e têm em conta a sustentabilidade quando projetam novas infraestruturas e na formação dos colaboradores. “Apostamos no consumo da água da rede pública em casa, nas autarquias, entidades e serviços públicos com colocação de fontes de água e disponibilização de jarros e garrafas reutilizáveis e amigas do ambiente. Promovemos a aposta na educação e sensibilização ambiental. Sabemos que a atitude e comportamento em relação ao uso da água é uma questão cultural e, até, geracional”, refere a empresa intermunicipal.



* Notícia desenvolvida em edição semanal de O MIRANTE