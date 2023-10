A ponte da Chamusca é um atraso de vida

Presidente do PSD, Luís Montenegro, visitou a ponte da Chamusca durante a semana em que esteve no distrito de Santarém e garantiu que se for primeiro-ministro esta será uma prioridade

Há décadas que está prometida uma nova ponte mas nunca foi cumprida pelos sucessivos governos. Líder social-democrata garante que, se for primeiro-ministro, esta será uma das suas prioridades.

Uma visita de pouco mais de 15 minutos bastou para o líder do PSD, Luís Montenegro, se inteirar do calvário que milhares de condutores passam todos os dias para atravessar a ponte que liga os concelhos de Chamusca e Golegã. Durante o tempo em que os elementos do PSD - incluindo os deputados eleitos pelo círculo de Santarém à Assembleia da República, Inês Barroso, Isaura Morais e João Moura -, estiveram no local foi possível verificar que, com os semáforos a funcionar, apenas passam cerca de duas dezenas de viaturas, entre pesados e ligeiros, alternadamente em cada sentido. Uma situação que provoca filas até à estrada nacional 118, afectando o trânsito nessa via.

“Está tudo mais do que estudado e prometido”

O líder nacional do PSD, Luís Montenegro, defende que o seu partido tem feito uma guerra intensa na Assembleia da República para introduzir a construção de uma nova ponte entre a Chamusca e Golegã nos vários Orçamentos de Estado. “O Partido Socialista governa Portugal há 21 anos num total de 28 anos, é muito tempo. É anedótico que ministros do PS digam agora que precisam de mais tempo para resolver estes problemas quando está tudo mais do que estudado e prometido”, criticou em declarações a O MIRANTE.

Luís Montenegro lamentou que as zonas de protecção que estavam estabelecidas para a construção do IC3, que deveria ligar Atalaia (concelho de Vila Nova da Barquinha) a Almeirim, já tenham caducado. O líder nacional do PSD afirma que o seu partido tem sido um defensor intransigente a nível local, distrital e nacional no Parlamento da obra que está prometida há décadas e que nunca foi cumprida. “Já sabia que a situação era complicada mas estar no terreno sensibilizou-me bastante. Vamos continuar a pressionar para que a promessa de uma nova ponte seja cumprida, mas já acredito que temos que projectar quando formos Governo e vamos executar esta obra porque não confio nada que o PS tenha capacidade para o fazer. O PSD tem noção de que esta ponte é uma prioridade”, sublinhou.

Luís Montenegro referiu que esta situação cria falta de emprego e falta de atractividade para as empresas se fixarem nas redondezas. Também as pessoas saem dos concelhos afectados porque sabem que não existe qualidade de vida. Esta foi uma das muitas visitas que o líder do PSD fez ao distrito de Santarém, onde esteve a semana passada a visitar empresas e instituições.