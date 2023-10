Carris Metropolitana altera percursos em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Carris Metropolitana não tem consideração alguma pelos passageiros que necessitam diariamente dos transportes públicos para fazer o seu trajecto de casa para o trabalho e o inverso. O autocarro 2328 está sempre atrasado seja qual for o motorista a conduzir. Os motoristas talvez não tenham culpa do excesso de trânsito entre Vila Franca de Xira e Póvoa Santa Iria, mas o certo é que não se justifica haver um só autocarro de hora a hora. Talvez a solução seria haver mais do que um autocarro porque a maior parte das vezes circula a abarrotar. Esta é a minha opinião, vale o que vale.

Ana Silva