Empresários revoltados com multas a camiões na Zona Industrial do Forte da Casa

Em quatro meses Hélder Morais, dono da Transportadora Central São Jorge, do Forte da Casa, já acumulou seis multas nos seus camiões por estacionamento indevido no parque industrial do Forte da Casa, curiosamente numa zona destinada a estacionamento mas que não está regulada por sinalização vertical.

Cinco das seis multas foram passadas no mesmo dia (15 de Novembro de 2022) e uma outra a 13 de Março deste ano, na mesma artéria, a rua do Parque Tejo, onde dezenas de camiões estão estacionados com frequência para servir os armazéns ali existentes, incluindo os de Hélder Morais. Num troço da rua não há qualquer sinalização a regular o estacionamento, como O MIRANTE constatou, mas isso não parece impedir as autoridades policiais de multar os pesados que ali vão parando conforme se queixam alguns empresários da zona.

“Quando nas multas dizem que os camiões estão parados dentro da vila não é verdade. Isto é uma zona industrial”, critica Hélder Morais, que com 71 anos sempre viveu dos transportes. Optou por não pagar as seis multas, cada uma a rondar os 30 euros e contestou aguardando uma resposta. “Onde querem que meta os camiões quando não estão em serviço? Se servimos os armazéns temos de parar onde os armazéns estão”, refere. Como se as multas não fossem suficientes, aos fins-de-semana o empresário já viu serem-lhe roubados pneus, gasóleo e baterias dos seus camiões lamentando nesses casos a falta de presença policial que o impeça.

Ao longo de toda a zona industrial estão parados nos separadores dedicados a estacionamento camiões e semi-reboques de várias empresas e, segundo apurou o nosso jornal, há mais empresários a queixarem-se das multas. “É verdade e está a acontecer bastante, o que é ilegal porque não há qualquer sinalização a proibir o estacionamento, seja de pesados ou de ligeiros. Há espaço marcado para estacionar e ponto final. Além disso, dita o bom senso que sendo esta uma zona industrial seja natural que os principais veículos parqueados sejam os pesados”, critica Afonso Vilaverde, empresário de transportes da zona.

O MIRANTE contactou o comando da PSP de Alverca sobre o assunto mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição.

O problema da falta de regulação do estacionamento na zona é também do conhecimento da presidente da Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira. Questionada por O MIRANTE, a autarca diz já conhecer a situação e que a junta está actualmente a trabalhar com a câmara municipal no sentido de actualizar o regulamento de trânsito naquela zona industrial para que deixe de haver dúvidas de interpretação no estacionamento de pesados na zona.