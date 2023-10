Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes comemorou um século de vida

O Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes assinalou, na sexta-feira, 29 de Setembro, o centenário da sua fundação. Entre as várias actividades realizadas durante o dia, decorreu na Biblioteca António Botto, em Abrantes, uma palestra dirigida pelo coronel na reforma Luís Albuquerque. Com o tema “A Liga dos Combatentes e a cidade de Abrantes”, Luís Albuquerque deixou um enquadramento histórico sobre a Primeira Guerra Mundial e a importância que teve para a criação das Ligas dos Combatentes. Com o término da guerra, os ex-combatentes começaram a sentir-se colocados de parte, desagradados com o tratamento que recebiam e com falta de reconhecimento. Por esse motivo, começaram a surgir, por toda a Europa, ligas de apoio aos antigos combatentes, numa manifestação de camaradagem e solidariedade, dois dos valores que, afirma, são indispensáveis em qualquer militar. O coronel explica ainda que Abrantes foi uma das oito sub-agências fundadoras da Liga dos Combatentes em Portugal.

Fernando Lourenço, presidente do Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes encerrou a cerimónia com a entrega de uma medalha ao antigo coronel. O núcleo conta com cerca de 1400 sócios nos concelhos de Mação, Sardoal e Abrantes. Presidente da associação desde o ano passado, Fernando Lourenço explica que o objectivo principal, desde sempre, é a assistência e apoio dos ex-combatentes, principalmente, os que sofrem com stress pós-traumático. Para isso, a associação consegue fazer a ponte entre os ex-militares e os técnicos e psicólogos especializados para o efeito. Neste ano de centenário, o núcleo tem várias iniciativas programadas para comemorar a efeméride. Durante o ano, o núcleo realiza almoços de convívio e passeios turísticos, para que todos os sócios se possam juntar e recordar velhas histórias.