Premiado aluno formado na Escola Profissional de Salvaterra de Magos

O aluno diplomado pela Escola Profissional de Salvaterra de Magos, Rodrigo Madeira, é o vencedor do Prémio Melhor Carreira Jovem, dos Hospitality Education Awards, atribuídos anualmente para distinguir o percurso de jovens profissionais nas áreas de turismo e hotelaria. O premiado, que fez o curso de cozinha e pastelaria, desempenha actualmente as funções de Sous Chef Executivo no Discovery Land Company in CostaTerra Golf & Ocean Club, um dos empreendimentos de luxo na costa alentejana.

Segundo a escola, Rodrigo Madeira iniciou a sua carreira no restaurante Hemingway, em Cascais, e trabalhou com o chef Joachim Koerper no Restaurante Eleven (premiado com uma Estrela Michelin. Também já passou pela Herdade da Malhadinha Nova, unidade turística da rede Relais e Chateaux onde assumiu a responsabilidade de executive chef. Tem colaborado na promoção da gastronomia portuguesa no estrangeiro e participou no evento Food For Change by Relais & Chateaux and SlowFood International.

Rodrigo Madeira tem mantido a sua ligação à Escola Profissional de Salvaterra de Magos, “participando regularmente no processo formativo do curso de Cozinha/Pastelaria, dinamizando masterclasses, workshops e assumindo a tutoria do Processo de Formação em Contexto de Trabalho de vários alunos, refere a escola.

Para o presidente da escola profissional, Duarte Bernardo, este prémio “é prestigiante, não só para a escola, mas também para a nossa região”, acrescentando que Rodrigo Madeira “soube aproveitar as ferramentas que lhe foram proporcionadas no âmbito da sua formação e a EPSM está muito orgulhosa por fazer parte do seu percurso enquanto jovem profissional”. Duarte Bernardo realça que este prémio é também a prova de que as escolas profissionais “oferecem um ensino de excelência, que deve ser valorizado por todos”.

Os Hospitality Education Awards são atribuídos anualmente pela Associação Fórum Turismo, Turismo de Portugal, Associação Nacional de Escolas Profissionais, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior com Cursos na área do Turismo.