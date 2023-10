Radar nos Foros de Almada bateu recorde de infracções no mês de Setembro

O Local de Controlo de Velocidade (LCV) onde se registaram mais veículos a circular em excesso de velocidade, no mês de Setembro, foi na Estrada Nacional 119, nos Foros de Almada, município de Benavente.

Após um mês da entrada em funcionamento dos 37 novos radares da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) registaram-se zero mortos e zero feridos graves nos locais de influência dos mesmos. O número de infracções registadas foi de 112 mil 744.

Segundo a ANSR a instalação dos novos radares permitiu aumentar expressivamente o número de veículos fiscalizados, atingindo, no mês de Setembro, 19.641 495 veículos, mais 76% do que em igual período do ano passado. O número de veículos em excesso de velocidade reduziu 80%, quando comparado com as medições efectuadas antes da entrada em funcionamento dos novos radares.“Os objetivos da ANSR nas zonas de influência dos novos radares, neste período, foram integralmente atingidos, nomeadamente uma forte diminuição na velocidade de circulação dos veículos, uma forte diminuição dos veículos em excesso de velocidade e uma sinistralidade rodoviária com índice de gravidade de zero, com zero mortos e zero feridos graves”, refere a autoridade nacional.

Nos locais onde foram instalados os LCV perderam a vida 115 pessoas, nos últimos cinco anos, representando um quarto das mortes que ocorreram nos 175 locais de concentração de acidentes mortais identificados pela ANSR.