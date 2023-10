Vila Franca de Xira adapta semáforos para pessoas cegas

Projecto arranca com quatro semáforos no concelho

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou o início de um projecto que visa a requalificação e modernização de quatro semáforos no concelho com o objectivo de tornar o trânsito mais seguro e acessível a pessoas com deficiência visual.

As quatro instalações semafóricas estão situadas em locais com elevado fluxo de trânsito rodoviário: na Rua Alves Redol em Vila Franca de Xira, na Avenida Eng. Vilar Queiroz em Alverca do Ribatejo, na Avenida Dom Vicente Afonso Valente na Póvoa de Santa Iria e na Rua Primeiro de Maio em Vialonga.

O projecto de modernização inclui a instalação de equipamentos de última geração que visam aprimorar a segurança e a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Incluindo novos botões de chamada para peões com características específicas para pessoas com deficiência visual (com símbolos laterais em relevo, um módulo vibratório e um avisador sonoro que indica o início do período de travessia). As passadeiras passam agora a estar equipadas com réguas de iluminação LED embutidas no pavimento, localizadas nas extremidades. Essas réguas funcionam de forma sincronizada com os semáforos de peões, exibindo as cores verde e vermelha para orientar os pedestres.

Os semáforos para peões também receberam uma actualização com a introdução de figuras dinâmicas verdes, com contadores que mostram o tempo restante para que os pedestres iniciem a travessia e o tempo restante para que a possam concluir. O projecto está previsto ficar concluído até ao final do ano.