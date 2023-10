96 veículos fiscalizados em evento não autorizado na Chamusca

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Torres Novas, no dia 30 de setembro, realizou uma acção de fiscalização direccionada a um evento motorizado não autorizado no concelho de Chamusca. No decorrer das acções, os militares da Guarda Nacional Republicana fiscalizaram 96 veículos, tendo sido detectado sete autos de contraordenação por alteração das caraterísticas de veículo; um auto por falta de licenciamento do evento; um por falta de cumprimento às disposições de segurança privada; um por falta de plano de segurança; e um por consumo de estupefacientes.

Os autos de contraordenação foram remetidos às entidades administrativas competentes. No seguimento da acção foi ainda determinado o encerramento do evento, assim como a apreensão de sete veículos automóveis. A operação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção e do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Santarém.